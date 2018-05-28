بعد رئيس وزراء فرنسا.. رئيسة جزر المارشال تلغي زيارتها لإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية: إنه بعد أن ألغى رئيس الوزراء الفرنسي زيارته لإسرائيل، أعلنت رئيسة جزر مارشال، هيلدا هاين، مؤخراً أنها قررت إلغاء زيارتها لإسرائيل "لأسباب داخلية وشخصية".وقالت مصادر دبلوماسية إنه لم يكن معروفًا ما إذا كان هذا سببًا حقيقيًا أم أن الإلغاء يتعلق بالوضع الدولي بعد الأحداث في غزة ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.