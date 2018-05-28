دولي

بعد رئيس وزراء فرنسا.. رئيسة جزر المارشال تلغي زيارتها لإسرائيل

بعد رئيس وزراء فرنسا.. رئيسة جزر المارشال تلغي زيارتها لإسرائيل
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية: إنه بعد أن ألغى رئيس الوزراء الفرنسي زيارته لإسرائيل، أعلنت رئيسة جزر مارشال، هيلدا هاين، مؤخراً أنها قررت إلغاء زيارتها لإسرائيل "لأسباب داخلية وشخصية".

وقالت مصادر دبلوماسية إنه لم يكن معروفًا ما إذا كان هذا سببًا حقيقيًا أم أن الإلغاء يتعلق بالوضع الدولي بعد الأحداث في غزة ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

أخبار ذات صلة

لأول مرة.. ترامب يُشيد بكوريا الشمالية

لأول مرة.. ترامب يُشيد بكوريا الشمالية

ترجيحات بتقديم لائحة اتهام ضد ساره نتنياهو

ترجيحات بتقديم لائحة اتهام ضد ساره نتنياهو

تقديرات إسرائيلية: روسيا تدرس إبعاد القوات الإيرانية عن الجولان

تقديرات إسرائيلية: روسيا تدرس إبعاد القوات الإيرانية عن الجولان

مصرع 23 شخصاً جراء انهيار أرضي بأثيوبيا

مصرع 23 شخصاً جراء انهيار أرضي بأثيوبيا

مناورات أمريكية قرب جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

مناورات أمريكية قرب جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

أجهزة الإنقاذ الإسبانية: إنقاذ 408 مهاجرين في البحر المتوسط

أجهزة الإنقاذ الإسبانية: إنقاذ 408 مهاجرين في البحر المتوسط

كولومبيا تنتخب رئيساً لأول مرة دون تهديد السلاح

كولومبيا تنتخب رئيساً لأول مرة دون تهديد السلاح

ترامب يتهم (إف بي آي) بالتجسس على حملته الانتخابية

ترامب يتهم (إف بي آي) بالتجسس على حملته الانتخابية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعترف: الفتاة التي أطلق عليها النار في القدس لم تكن مسلحة

الاحتلال يعترف: الفتاة التي أطلق عليها النار في القدس لم تكن مسلحة

رأفت: مجلس الأمن سيُصوت هذا الأسبوع على تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

رأفت: مجلس الأمن سيُصوت هذا الأسبوع على تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

الرويضي: نقاشات مع الدول الإسلامية في الشأن الفلسطيني

الرويضي: نقاشات مع الدول الإسلامية في الشأن الفلسطيني

المجلس الوطني: منظمة التحرير الفلسطينية تُمثل حق العودة وحُلم شعبنا نحو الدولة

المجلس الوطني: منظمة التحرير الفلسطينية تُمثل حق العودة وحُلم شعبنا نحو الدولة

الحكومة تُحمّل الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير بحق أبناء شعبنا وممتلكاته

الحكومة تُحمّل الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير بحق أبناء شعبنا وممتلكاته

الميادين: احتمالية كبيرة لأن يُغادر الرئيس عباس المستشفى ظهر اليوم

الميادين: احتمالية كبيرة لأن يُغادر الرئيس عباس المستشفى ظهر اليوم

صينيون يقتحمون المسجد الأقصى

صينيون يقتحمون المسجد الأقصى

برنامج القيادة والمواطنة الفاعلة &#34;مساري&#34;.. نموذج على التزام (القاهرة عمان) برعاية المبادرات

برنامج القيادة والمواطنة الفاعلة "مساري".. نموذج على التزام (القاهرة عمان) برعاية المبادرات

منوعات

لطيفة تبكي على الهواء.. وتكشف سر عدم زواجها حتى الآن

لطيفة تبكي على الهواء.. وتكشف سر عدم زواجها حتى الآن

وفاة أحد أبطال مسلسل قيامة أرطغرل بطريقة مأساوية

وفاة أحد أبطال مسلسل قيامة أرطغرل بطريقة مأساوية

لماذا يجب على &#34;ميجان&#34; أن تنحني دائمًا عند تحية كيت ميدلتون؟

لماذا يجب على "ميجان" أن تنحني دائمًا عند تحية كيت ميدلتون؟

&#34;حب مزيف&#34;.. أغنية كورية تجذب 100 مليون مشاهدة في يوم واحد

"حب مزيف".. أغنية كورية تجذب 100 مليون مشاهدة في يوم واحد

ماذا قال عاصي الحلاني عن علاقة الحب التي ربطته بمادونا في مراهقته؟

ماذا قال عاصي الحلاني عن علاقة الحب التي ربطته بمادونا في مراهقته؟

وفاة المذيعة المصرية القديرة سميحة أبو زيد بعد صراع مع المرض

وفاة المذيعة المصرية القديرة سميحة أبو زيد بعد صراع مع المرض

ليس بسبب زوجها .. ديانا حداد تروي قصة اعتناقها الاسلام

ليس بسبب زوجها .. ديانا حداد تروي قصة اعتناقها الاسلام

صدمت الجمهور.. راقصة مغربية تثير الجدل بآخر أعمالها

صدمت الجمهور.. راقصة مغربية تثير الجدل بآخر أعمالها

مكالمة عاطفية قبل الزفاف بأيام.. هل خان الأمير هاري زوجته؟

مكالمة عاطفية قبل الزفاف بأيام.. هل خان الأمير هاري زوجته؟

نجوم الفن يبكون لبكاء محمد صلاح

نجوم الفن يبكون لبكاء محمد صلاح

عربي

الاتحاد الأوروبي يُمدد العقوبات المفروضة على الحكومة السورية

الاتحاد الأوروبي يُمدد العقوبات المفروضة على الحكومة السورية

نتنياهو: لن نسمح بتصنيع أسلحة في لبنان

نتنياهو: لن نسمح بتصنيع أسلحة في لبنان

البحرين: لا أمل في حل الأزمة مع قطر قريباً

البحرين: لا أمل في حل الأزمة مع قطر قريباً

مصرع 35 من قوات النظام السوري بهجوم لتنظيم الدولة شرق سوريا

مصرع 35 من قوات النظام السوري بهجوم لتنظيم الدولة شرق سوريا