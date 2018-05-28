تنقل 5172 مسافر الأحد على معبر الكرامة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 5172 مسافر في كلا الاتجاهين الاحد، عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي :-مغادرين : 2283 مسافرقادمين : 2889 مسافرمرجعين : 12 مسافرواضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الاثنين من السابعة والنصف صباحاً وحتى التاسعة والنصف مساءً كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم .