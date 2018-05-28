تنقل 5172 مسافر الأحد على معبر الكرامة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 5172 مسافر في كلا الاتجاهين الاحد، عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي :-
مغادرين : 2283 مسافر
قادمين : 2889 مسافر
مرجعين : 12 مسافر
واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الاثنين من السابعة والنصف صباحاً وحتى التاسعة والنصف مساءً كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم .
أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 5172 مسافر في كلا الاتجاهين الاحد، عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي :-
مغادرين : 2283 مسافر
قادمين : 2889 مسافر
مرجعين : 12 مسافر
واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الاثنين من السابعة والنصف صباحاً وحتى التاسعة والنصف مساءً كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم .
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