15 ألف كيلو غرام لحوم سعودية تصل إلى قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السفارة السعودية بالقاهرة، أنها أوصلت شحنة تقدر بـ 15 ألف كغم من لحوم الهدي والأضاحي عبر ميناء "ضبا- سفاجة" باتجاه (معبر رفح البري) لتوزيعها على سكان قطاع غزة.
وقالت السفارة في بيان صحفي مساء اليوم: "إن ذلك يأتي استمراراً لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للأشقاء الفلسطينيين، وأنه تم ادخال الشحنة بالتنسيق مع الجهات المختصة في مصر والهلال الأحمر الفلسطيني"، بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية (وفا).
أعلنت السفارة السعودية بالقاهرة، أنها أوصلت شحنة تقدر بـ 15 ألف كغم من لحوم الهدي والأضاحي عبر ميناء "ضبا- سفاجة" باتجاه (معبر رفح البري) لتوزيعها على سكان قطاع غزة.
وقالت السفارة في بيان صحفي مساء اليوم: "إن ذلك يأتي استمراراً لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للأشقاء الفلسطينيين، وأنه تم ادخال الشحنة بالتنسيق مع الجهات المختصة في مصر والهلال الأحمر الفلسطيني"، بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية (وفا).
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