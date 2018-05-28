15 ألف كيلو غرام لحوم سعودية تصل إلى قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السفارة السعودية بالقاهرة، أنها أوصلت شحنة تقدر بـ 15 ألف كغم من لحوم الهدي والأضاحي عبر ميناء "ضبا- سفاجة" باتجاه (معبر رفح البري) لتوزيعها على سكان قطاع غزة.وقالت السفارة في بيان صحفي مساء اليوم: "إن ذلك يأتي استمراراً لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للأشقاء الفلسطينيين، وأنه تم ادخال الشحنة بالتنسيق مع الجهات المختصة في مصر والهلال الأحمر الفلسطيني"، بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية (وفا).