الاحتلال يغلق طريقاً غرب رام الله بزعم وجود "جسم مشبوه"

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، طريقًا رئيسيًا غرب رام الله، المقابل لقرية دير أبو مشعل ومنعت مئات المركبات من المرور.وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الاستيطاني "المشترك" المؤدي لرام الله، المقابل لقرية دير أبو مشعل، ومنعت مئات المركبات من التوجه للمدينة أو التوجه للمنطقة الغربية، بعد وجود "جسم مشبوه" في المكان.وأضافت أن الاحتلال استدعى آلة لكشف المتفجرات "روبوت" وخبراء متفجرات إلى المكان، لفحص وجود عبوات ناسفة على الطريق، بعد وجود إطارات مطاطية مشتعلة في المكان.وشهدت المنطقة حالة استنفار لجيش الاحتلال قبيل إطفاء الإطارات، خشية وجود أنابيب غاز أو عبوات ناسفة زرعت في المكان، حيث أقدم الجنود على تمشيط محيط المنطقة.