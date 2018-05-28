نتنياهو: لن نسمح بتصنيع أسلحة في لبنان

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده تعمل على منع نقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان أو تصنيعها على الأراضي اللبنانية.وقال نتنياهو "كل هذا السلاح يستهدف دولة إسرائيل ومن حقنا بموجب الحق في الدفاع عن النفس منع إنتاجه أو نقله."وأكد نتنياهو أنه تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مطلع الأسبوع وأعرب عن تقديره "للموقف الصارم الذي تبديه الإدارة الأمريكية ضد الاتفاق النووي مع إيران وضد العدوان الإيراني في منطقتنا".وأوضح رئيس الوزراء أن "النظام في طهران هو العامل الرئيسي الذي يزعزع استقرار الشرق الأوسط، ولم تنته الحملة ضد عدوانه - فنحن ما زلنا في داخلها".وأشار إلى أن إسرائيل تعمل على منع إيران من الحصول على أسلحة نووية وفي الوقت نفسه لن تسمح بالحشد العسكري الإيراني في سوريا.