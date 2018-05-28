عربي

نتنياهو: لن نسمح بتصنيع أسلحة في لبنان

نتنياهو: لن نسمح بتصنيع أسلحة في لبنان
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده تعمل على منع نقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان أو تصنيعها على الأراضي اللبنانية.

 وقال نتنياهو "كل هذا السلاح يستهدف دولة إسرائيل ومن حقنا بموجب الحق في الدفاع عن النفس منع إنتاجه أو نقله."

وأكد نتنياهو أنه تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مطلع الأسبوع وأعرب عن تقديره "للموقف الصارم الذي تبديه الإدارة الأمريكية ضد الاتفاق النووي مع إيران وضد العدوان الإيراني في منطقتنا".

وأوضح رئيس الوزراء أن "النظام في طهران هو العامل الرئيسي الذي يزعزع استقرار الشرق الأوسط، ولم تنته الحملة ضد عدوانه - فنحن ما زلنا في داخلها".

 وأشار إلى أن إسرائيل تعمل على منع إيران من الحصول على أسلحة نووية وفي الوقت نفسه لن تسمح بالحشد العسكري الإيراني في سوريا.

أخبار ذات صلة

ماكرون: أقنعنت بن سلمان بإطلاق سراح الحريري من السعودية

ماكرون: أقنعنت بن سلمان بإطلاق سراح الحريري من السعودية

الاتحاد الأوروبي يُمدد العقوبات المفروضة على الحكومة السورية

الاتحاد الأوروبي يُمدد العقوبات المفروضة على الحكومة السورية

ملك المغرب يُصدر تعليماته بإقامة مستشفى ميداني طبي بغزة

ملك المغرب يُصدر تعليماته بإقامة مستشفى ميداني طبي بغزة

البحرين: لا أمل في حل الأزمة مع قطر قريباً

البحرين: لا أمل في حل الأزمة مع قطر قريباً

مصرع 35 من قوات النظام السوري بهجوم لتنظيم الدولة شرق سوريا

مصرع 35 من قوات النظام السوري بهجوم لتنظيم الدولة شرق سوريا

الجيش الليبي يسيطر على معقلين للمسلحين في درنة

الجيش الليبي يسيطر على معقلين للمسلحين في درنة

الحوثي يُقر بهزائمه في الحديدة ويُطالب مسلحيه بعدم الفرار

الحوثي يُقر بهزائمه في الحديدة ويُطالب مسلحيه بعدم الفرار

الملك عبد الله لنواب أمريكيين: نرفض العنف والتصعيد الإسرائيلي في غزة

الملك عبد الله لنواب أمريكيين: نرفض العنف والتصعيد الإسرائيلي في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعترف: الفتاة التي أطلق عليها النار في القدس لم تكن مسلحة

الاحتلال يعترف: الفتاة التي أطلق عليها النار في القدس لم تكن مسلحة

رأفت: مجلس الأمن سيُصوت هذا الأسبوع على تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

رأفت: مجلس الأمن سيُصوت هذا الأسبوع على تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

الرويضي: نقاشات مع الدول الإسلامية في الشأن الفلسطيني

الرويضي: نقاشات مع الدول الإسلامية في الشأن الفلسطيني

المجلس الوطني: منظمة التحرير الفلسطينية تُمثل حق العودة وحُلم شعبنا نحو الدولة

المجلس الوطني: منظمة التحرير الفلسطينية تُمثل حق العودة وحُلم شعبنا نحو الدولة

الحكومة تُحمّل الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير بحق أبناء شعبنا وممتلكاته

الحكومة تُحمّل الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير بحق أبناء شعبنا وممتلكاته

الميادين: احتمالية كبيرة لأن يُغادر الرئيس عباس المستشفى ظهر اليوم

الميادين: احتمالية كبيرة لأن يُغادر الرئيس عباس المستشفى ظهر اليوم

صينيون يقتحمون المسجد الأقصى

صينيون يقتحمون المسجد الأقصى

برنامج القيادة والمواطنة الفاعلة &#34;مساري&#34;.. نموذج على التزام (القاهرة عمان) برعاية المبادرات

برنامج القيادة والمواطنة الفاعلة "مساري".. نموذج على التزام (القاهرة عمان) برعاية المبادرات

منوعات

لطيفة تبكي على الهواء.. وتكشف سر عدم زواجها حتى الآن

لطيفة تبكي على الهواء.. وتكشف سر عدم زواجها حتى الآن

وفاة أحد أبطال مسلسل قيامة أرطغرل بطريقة مأساوية

وفاة أحد أبطال مسلسل قيامة أرطغرل بطريقة مأساوية

لماذا يجب على &#34;ميجان&#34; أن تنحني دائمًا عند تحية كيت ميدلتون؟

لماذا يجب على "ميجان" أن تنحني دائمًا عند تحية كيت ميدلتون؟

&#34;حب مزيف&#34;.. أغنية كورية تجذب 100 مليون مشاهدة في يوم واحد

"حب مزيف".. أغنية كورية تجذب 100 مليون مشاهدة في يوم واحد

ماذا قال عاصي الحلاني عن علاقة الحب التي ربطته بمادونا في مراهقته؟

ماذا قال عاصي الحلاني عن علاقة الحب التي ربطته بمادونا في مراهقته؟

وفاة المذيعة المصرية القديرة سميحة أبو زيد بعد صراع مع المرض

وفاة المذيعة المصرية القديرة سميحة أبو زيد بعد صراع مع المرض

ليس بسبب زوجها .. ديانا حداد تروي قصة اعتناقها الاسلام

ليس بسبب زوجها .. ديانا حداد تروي قصة اعتناقها الاسلام

صدمت الجمهور.. راقصة مغربية تثير الجدل بآخر أعمالها

صدمت الجمهور.. راقصة مغربية تثير الجدل بآخر أعمالها

مكالمة عاطفية قبل الزفاف بأيام.. هل خان الأمير هاري زوجته؟

مكالمة عاطفية قبل الزفاف بأيام.. هل خان الأمير هاري زوجته؟

نجوم الفن يبكون لبكاء محمد صلاح

نجوم الفن يبكون لبكاء محمد صلاح

عربي

الاتحاد الأوروبي يُمدد العقوبات المفروضة على الحكومة السورية

الاتحاد الأوروبي يُمدد العقوبات المفروضة على الحكومة السورية

نتنياهو: لن نسمح بتصنيع أسلحة في لبنان

نتنياهو: لن نسمح بتصنيع أسلحة في لبنان

البحرين: لا أمل في حل الأزمة مع قطر قريباً

البحرين: لا أمل في حل الأزمة مع قطر قريباً

مصرع 35 من قوات النظام السوري بهجوم لتنظيم الدولة شرق سوريا

مصرع 35 من قوات النظام السوري بهجوم لتنظيم الدولة شرق سوريا