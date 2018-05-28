الجيش الاسرائيلي يعثر على حوامة سقطت في مجلس (شاعر هنيغف)
رام الله - دنيا الوطن
عثرت قوات الجيش الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين، على حوامة صغيرة اخترقت الاجواء من قطاع غزة، وسقطت في المجلس الإقليمي (شاعر هنيغف)، على الحدود مع القطاع، بسحب ما أكده موقع (واللا) الإٍسرائيلي.
عثرت قوات الجيش الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين، على حوامة صغيرة اخترقت الاجواء من قطاع غزة، وسقطت في المجلس الإقليمي (شاعر هنيغف)، على الحدود مع القطاع، بسحب ما أكده موقع (واللا) الإٍسرائيلي.
وزعم الجيش الاسرائيلي أن الحوامة او الطائرة كانت محملة بالمتفجرات.
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