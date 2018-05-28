الجيش الاسرائيلي يعثر على حوامة سقطت في مجلس (شاعر هنيغف)





وزعم الجيش الاسرائيلي أن الحوامة او الطائرة كانت محملة بالمتفجرات.





رام الله - دنيا الوطنعثرت قوات الجيش الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين، على حوامة صغيرة اخترقت الاجواء من قطاع غزة، وسقطت في المجلس الإقليمي (شاعر هنيغف)، على الحدود مع القطاع، بسحب ما أكده موقع (واللا) الإٍسرائيلي.