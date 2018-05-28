مصرع 23 شخصاً جراء انهيار أرضي بأثيوبيا

لقي 23 شخصاً مصرعهم أمس الأحد، جراء انهيار أرضي، نتيجة هطول أمطار غزيرة في إقليم اوروميا بأثيوبيا، بحسب ما ذكره موقع (فانا) التابع للحكومة.









وكان قد توفي نحو 50 شخصا في أيار/مايو عام 2016 بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية.





رام الله - دنيا الوطنوتم نقل ستة مصابين آخرين إلى المستشفى عقب الانهيار الأرضي الذي وقع في وقت متأخر من أول أمس السبت، وفقا لما جاء على موقع صحيفة (القدس).وتشهد اثيوبيا موسما من هطول أمطار غزيرة، وتتسبب في انهيارات أرضية في بعض الأجزاء من البلاد.