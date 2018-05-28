البحرين: لا أمل في حل الأزمة مع قطر قريباً

رام الله - دنيا الوطنقال خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني:"لا تلوح بارقة أمل في حل الأزمة مع قطر"، مؤكداً أن دول المقاطعة الأربع، لم ولن تتضرر من الأزمة والمتضرر الوحيد منها هو قطر.وصرح الوزير البحريني في حديث لصحيفة (الشرق الأوسط) أن هناك آلية يتولاها قادة الخليج في حل الخلافات والأزمات، تنتهي عادة بما فيه مصلحة الشعوب، لكن قطر غيرت قواعد وأصول العلاقة.وقال: "توقعنا منذ بداية الأزمة مع قطر أن يتوجه أميرها إلى السعودية، ولكن هذا لم يحدث، بل صدر بيان من الجانب القطري لحقه سيل من الاتهامات على منصات التواصل الاجتماعي من المسؤولين القطريين، وهذا تسبب في إطالة أمد الأزمة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقال بهذا الشأن: "قطر لم تكن يوماً عضواً فعالاً وأميناً في التحالف".وعن الوجود العسكري التركي في قطر، رأى آل خليفة أنه "لا مبرر له" وأن على أنقرة سحب قواتها والعودة بهم إلى بلادهم، مشدداً على أن "دول الخليج قادرة على حماية نفسها".