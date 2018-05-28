مناورات أمريكية قرب جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي



ومن المرجح أن يعتبر الجانب الصيني الذي يعلن سيادته على جزر بارسيل، هذه الخطوة الأمريكية معادية لمصالحه في المنطقة، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى التعاون مع بكين في قضية كوريا الشمالية.



تجدر الإشارة إلى أن الصين واليابان وفيتنام والفلبين لها خلافات في مسألة الحدود في بحر الصين الجنوبي والشرقي، ويتمثل الموقف الصيني في أن الفلبين وفيتنام، تستخدمان الدعم الأمريكي لتصعيد الوضع في بحر الصين الجنوبي.



من جانبها، تعلن الولايات المتحدة، أن الصين تبني جزراً اصطناعية، ثم تقيم عليها قواعد عسكرية ومن هذا المنطلق توسع نفوذها في المنطقة المتنازع عليها، فيما تنفي بكين جميع الاتهامات الأمريكية.



يذكر، أن محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، قررت في تموز/ يوليو عام 2016 بعد دعوى فلبينية، بأن بكين لا أساس لها في ادعائها بشأن الرقابة على جزر في بحر الصين الجنوبي، ولم تعترف بكين بهذا القرار.



رام الله - دنيا الوطنأكد مسؤولون أمريكيون أمس الأحد، أن سفينتين حربيتين أمريكيتين، أبحرتا في إطار مناورات عسكرية قرب جزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي، بحسب ما نقلته وكالة (رويترز).وحسب أقوال المسؤولين فإن المدمرة "هيجنز" وطراد الصواريخ الموجهة "أنتيتام" كانا يجريان مناورات عسكرية بالقرب من جزر تريتون وتري ولينكولن وودي، التي تشكل مجموعة جزر بارسيل، واقتربت السفينتان لمسافة 12 ميلاً بحرياً من الجزر المذكورة.