دولي

أجهزة الإنقاذ الإسبانية: إنقاذ 408 مهاجرين في البحر المتوسط

أجهزة الإنقاذ الإسبانية: إنقاذ 408 مهاجرين في البحر المتوسط
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت أجهزة الإنقاذ الإسبانية، أمس الأحد، أنها أنقذت في نهاية الأسبوع 408 مهاجرين، كانوا يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط انطلاقاً من شمال إفريقيا.

وتمكنت سفن الإنقاذ من نجدة 115 مهاجراً، كانوا يحاولون عبور مضيق جبل طارق على متن خمسة مراكب صغيرة، كما تمت نجدة 293 آخرين يوم السبت، كانوا يحاولون عبور المتوسط في تسعة مراكب، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال متحدث: "إن أجهزة الإنقاذ تبحث عن ثلاثة مراكب أخرى تقل عدداً كبيراً من المهاجرين في بحر البوران، غرب مضيق جبل طارق".

وتعتبر إسبانيا ثالث بوابة دخول للهجرة السرية إلى أوروبا بعد إيطاليا واليونان، ويتزايد إقبال المهاجرين على البوابة الإسبانية سعياً لتفادي ليبيا الغارقة في الفوضى.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد وصل إلى إسبانيا أكثر من 22 ألفاً و400 مهاجر عبر البحر 2017، ولقي 223 شخصاً حتفهم في تلك المغامرة المحفوفة بالمخاطر.

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