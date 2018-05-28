مصرع 35 من قوات النظام السوري بهجوم لتنظيم الدولة شرق سوريا

رام الله - دنيا الوطنلقي 35 مقاتلاً من قوات النظام والموالين له بينهم تسعة مقاتلين روس مصرعهم، في هجوم شنه تنظيم الدولة قبل أيام على نقطة تجمع لهم في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الأحد.وذكر المرصد، أن مقاتلين من تنظيم الدولة، هاجموا رتلاً لقوات النظام وقوات روسية حليفة أثناء توقفه في نقطة جنوب غرب الميادين، ما تسبب بمقتل 26 من قوات النظام، بالإضافة إلى تسعة روس بينهم عسكريون ومقاتلون، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).ويأتي ذلك، في وقت أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أربعة جنود روس جراء الهجوم ذاته، وفقاً لما نقلته وكالة (إنترفاكس).وأضافت نقلاً عن الوزارة، أن 43 مسلحاً، قُتلوا في نفس المعركة.ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بيان للوزارة، أن 5 عسكريين روس آخرين أصيبوا بجروح أثناء هذا الاشتباك، الذي اندلع حين هاجمت عدة مجموعات إرهابية متنقلة المدفعية الحكومية السورية ليلاًًًًٍ.