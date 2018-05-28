الجيش الليبي يسيطر على معقلين للمسلحين في درنة





وفي نهاية عام 2014 استولى عليها مسلحون انشقوا عن الجماعة وبايعوا تنظيم الدولة.



وحملت الأيام القليلة التي أعقبت إعلان قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، بدء عملية عسكرية واسعة لتحرير درنة من المسلحين، إشارات ميدانية تؤكد عزم الشرعية دحر الجماعات المتشددة بأسرع وقت ممكن، من المدينة الاستراتيجية الواقعة شمال شرقي البلاد.



وتشير المجريات الميدانية في الأيام الماضية، إلى أن الجيش الليبي نجح في فرض السيطرة على مواقع استراتيجية بمحاور القتال، أبرزها الظهر الحمر والحيلة ومنازل بوربيحة والكسارات.



رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الوطني الليبي، أمس الأحد، السيطرة الكاملة على معقل تنظيم "أنصار الشريعة" في مناطق "تمسكت" والقلعة جنوب غرب مدينة درنة.ونقلت مصادر لـ (سكاي نيوز) عن الجيش الوطني الليبي قوله: "إن جميع المناطق بالمدخل الغربي لمدينة درنة تحت السيطرة النيرانية لوحدات الجيش الليبي".وسيطرت جماعة أنصار الشريعة القريبة من تنظيم القاعدة على المدينة، بين عامي 2011 و 2014.