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الحوثي يُقر بهزائمه في الحديدة ويُطالب مسلحيه بعدم الفرار

الحوثي يُقر بهزائمه في الحديدة ويُطالب مسلحيه بعدم الفرار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعترف عبد الملك الحوثي، زعيم جماعات الحوثي، بالهزائم المتلاحقة التي منيت بها جماعاته في الساحل الغربي لليمن، في وقت اقتربت قوات المقاومة اليمنية من محافظة الحديدة، بعد سيطرتها على مزيد من المناطق الاستراتيجية.

وقال الحوثي في خطاب متلفز على قناة تابعة له: "إن أي تراجع لأسباب موضوعية ليست نهاية المعركة، وإن ما جرى في الجنوب يثبت ذلك، في إقرار صريح بالهزيمة".

واعترف الحوثي بحدوث اختراق في جبهة الحديدة، كاشفاً عن حالة من الارتباك والهلع في صفوف مسلحيه، أمام التقدم العسكري للتحالف والمقاومة، مشيراً إلى أن ذلك كان سبباً في الخسائر التي مني بها، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وناشد زعيم الحوثيين عناصره بعدم الفرار من الجبهات، لكنه قال في الوقت ذاته: إن جماعاته ستحتمي بالجبال في المحافظات الخاضعة لسيطرته.

وقال: إنه سيستغل وعورة الجغرافيا اليمنية الجبلية في ظل خسائره العسكرية في الساحل.

ودعا زعيم الحوثيين لاستخدام المدنيين والزج بهم للقتال في الحديدة، واستجدى قبائل اليمن إلى عدم الانفضاض من حوله في ظل خسائره.

وأصبحت قوات المقاومة اليمنية على بعد كيلومترات من مدينة الحديدة، بعدما سيطرت على معظم مديرية الدريهمي.

وقال الناطق باسم المقاومة الوطنية اليمنية، العقيد صادق دويد لـ (سكاي نيوز عربية): إن القوات المشتركة، بإسناد من القوات الإماراتية، أصبحت على بعد 18 كليومتراً فقط من مدينة الحديدة، بعد سيطرتها على معظم مديرية الدريهمي.

وفرت جماعات الحوثي من المنطقة، مخلفة وراءها العديد من الأسلحة والعتاد.

إلى ذلك، قتل 64 من جماعات الحوثي، وأُصيب العشرات في مواجهات مع قوات المقاومة في جبهات متفرقة من الساحل الغربي لليمن.

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