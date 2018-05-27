ترامب يتهم (إف بي آي) بالتجسس على حملته الانتخابية

رام الله - دنيا الوطناتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بالتجسس على حملته الانتخابية في 2016، مؤكداً أن العملية مدبرة من قبل الديمقراطيين.وكتب ترامب الجمعة الماضي، على (تويتر): "كانت هناك عملية تجسس.. ودفعت مبالغ ضخمة للجاسوس، تتخطى المستوى العادي.. بدأ الأمر أشبه بإحدى أهم الفضائح السياسية في تاريخ الولايات المتحدة"، في حين أمر وزارة العدل بالتحقيق في الأمر، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأغرقت الانتخابات الرئاسية عام 2016، الشرطة الفدرالية في أخطر وضع سياسي في تاريخها، فوسط سباق محموم إلى البيت الأبيض، كانت تجري تحقيقات حول المرشحين، الديمقراطية هيلاري كلينتون التي استخدمت بريدها الإلكتروني الخاص في المراسلات الخارجية، والجمهوري دونالد ترامب، بشكل غير مباشر، حول اتصالات مزعومة بين أعضاء في فريق حملته ومسؤولين روس.وتعرض جيمس كومي مدير الـ (إف بي آي)، في حينها، لانتقادات من كل حدب وصوب لإدارته لهذه الملفات.وتضررت حملة كلينتون جراء الطريقة التي نشر بها التحقيق، في حين أن حملة ترامب استفادت من السرية، التي لفت التحقيقات حول فريقه.ولدى وصوله إلى سدة الحكم، حاول ترامب إعادة نوع العلاقات التي كان يقيمها الرؤساء مع الشرطة الفدرالية إلى عهدها السابق.وأقال ترامب مدير المكتب الفدرالي كومي، عقب رفض الأخير إثبات ولائه، وإغلاق ملف الاتصالات المزعومة.