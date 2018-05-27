مصرع طفل دهساً في برقين بسلفيت





وأوضح ارزيقات، أن الحادث وقع بينما كان الطفل ساهر، يقود دراجة هوائية داخل بلدة برقين، لافتاً إلى أنه جرى نقله فور وقوع الحادث إلى مستشفى سلفيت، لكنه ما لبث أن فارق الحياة، متاثراً بإصابته الحرجة، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).



وأشار ارزيقات إلى أن الشرطة أوقفت السائق، وباشرت بالتحقيق في الحادث.





رام الله - دنيا الوطنلقي الطفل ساهر سلامة فايز الحاج (10 أعوام) مصرعه، مساء اليوم الأحد، بعد تعرضه لحادث دهس في بلدة برقين غرب سلفيت، بحسب ما أفاد به المقدم لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية.