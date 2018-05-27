عربي

الملك عبد الله لنواب أمريكيين: نرفض العنف والتصعيد الإسرائيلي في غزة

الملك عبد الله لنواب أمريكيين: نرفض العنف والتصعيد الإسرائيلي في غزة
العاهل الأردني - الملك عبد الله
رام الله - دنيا الوطن
قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إن بلاده ترفض التصعيد والعنف الإسرائيلي ضد قطاع غزة، معرباً عن إدانة الأردن للممارسات الإسرائيلية بالقطاع.

جاء ذلك، خلال استقبال العاهل الأردني، اليوم الأحد، وفداً من من مجلس النواب الأمريكي، حيث تم استعراض علاقات الشراكة بين عمان وواشنطن، والأوضاع الراهنة في المنطقة.

وبحث اللقاء التطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية بعد نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، حيث جدد العاهل الأردني التأكيد على أن مسألة القدس، يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي على أساس حل الدولتين.

أخبار ذات صلة

البحرين: لا أمل في حل الأزمة مع قطر قريباً

البحرين: لا أمل في حل الأزمة مع قطر قريباً

مصرع 35 من قوات النظام السوري بهجوم لتنظيم الدولة شرق سوريا

مصرع 35 من قوات النظام السوري بهجوم لتنظيم الدولة شرق سوريا

الجيش الليبي يسيطر على معقلين للمسلحين في درنة

الجيش الليبي يسيطر على معقلين للمسلحين في درنة

الحوثي يُقر بهزائمه في الحديدة ويُطالب مسلحيه بعدم الفرار

الحوثي يُقر بهزائمه في الحديدة ويُطالب مسلحيه بعدم الفرار

هذا ما قاله الرئيس السيسي عن إصابة اللاعب المصري محمد صلاح

هذا ما قاله الرئيس السيسي عن إصابة اللاعب المصري محمد صلاح

وزير بحريني: واشنطن لم تنقل سفارتها للقدس الشرقية

وزير بحريني: واشنطن لم تنقل سفارتها للقدس الشرقية

مسؤول يمني: الحوثيون أبلغوا الأمم المتحدة أنهم جاهزون للانسحاب

مسؤول يمني: الحوثيون أبلغوا الأمم المتحدة أنهم جاهزون للانسحاب

شخصيات جزائرية تدعو &#34;بوتفليقة&#34; لعدم الترشح لولاية خامسة

شخصيات جزائرية تدعو "بوتفليقة" لعدم الترشح لولاية خامسة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الجيش الاسرائيلي يعثر على حوامة سقطت في مجلس (شاعر هنيغف)

الجيش الاسرائيلي يعثر على حوامة سقطت في مجلس (شاعر هنيغف)

إلقاء قنبلة يدوية الصنع على حاجز لقوات الاحتلال بنابلس

إلقاء قنبلة يدوية الصنع على حاجز لقوات الاحتلال بنابلس

إصابة ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال في غزة

إصابة ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال في غزة

مصرع طفل دهساً في برقين بسلفيت

مصرع طفل دهساً في برقين بسلفيت

إصابة 20 شخصاً في انقلاب حافلة برام الله

إصابة 20 شخصاً في انقلاب حافلة برام الله

(ريشت كان): أربعة شبان فلسطينيين ينتزعون سلاح جندي إسرائيلي شمال بئر السبع

(ريشت كان): أربعة شبان فلسطينيين ينتزعون سلاح جندي إسرائيلي شمال بئر السبع

القواسمي: التصريحات المنسوبة لأعضاء مركزية بشأن صحة الرئيس (أكاذيب وافتراءات)

القواسمي: التصريحات المنسوبة لأعضاء مركزية بشأن صحة الرئيس (أكاذيب وافتراءات)

رأفت: تقارير لجنة متابعة قرارات الوطني جاهزة وسنقدمها للجنة التنفيذية

رأفت: تقارير لجنة متابعة قرارات الوطني جاهزة وسنقدمها للجنة التنفيذية

منوعات

صدمت الجمهور.. راقصة مغربية تثير الجدل بآخر أعمالها

صدمت الجمهور.. راقصة مغربية تثير الجدل بآخر أعمالها

مكالمة عاطفية قبل الزفاف بأيام.. هل خان الأمير هاري زوجته؟

مكالمة عاطفية قبل الزفاف بأيام.. هل خان الأمير هاري زوجته؟

نجوم الفن يبكون لبكاء محمد صلاح

نجوم الفن يبكون لبكاء محمد صلاح

اللعنة تحولت حقيقة .. فضيحة مسلسل هيفاء وهبي&#34;لعنة كارما&#34;

اللعنة تحولت حقيقة .. فضيحة مسلسل هيفاء وهبي"لعنة كارما"

هجوم حاد ضد عماد فراجين بعد اتهامات بـ&#34;إهانة&#34; نادي &#34;الفيصلي&#34; الأردني

هجوم حاد ضد عماد فراجين بعد اتهامات بـ"إهانة" نادي "الفيصلي" الأردني

الإعلامية اللبنانية ديما صادق في ورطة بعد مزاعم عن التحرش في السعودية

الإعلامية اللبنانية ديما صادق في ورطة بعد مزاعم عن التحرش في السعودية

هل جسد عادل إمام شخصية أخت سعاد حسني في عوالم خفية؟

هل جسد عادل إمام شخصية أخت سعاد حسني في عوالم خفية؟

بعد صلحها مع نوال .. صدام أحلام مع الفنانين عرض مستمر

بعد صلحها مع نوال .. صدام أحلام مع الفنانين عرض مستمر

سوسن بدر بشكل جديد .. فوتوشوب أم عمليات تجميل؟

سوسن بدر بشكل جديد .. فوتوشوب أم عمليات تجميل؟

متابعو هريثيك روشان يبلغون عنه الشرطة بسبب هذا الفيديو

متابعو هريثيك روشان يبلغون عنه الشرطة بسبب هذا الفيديو

عربي

البحرين: لا أمل في حل الأزمة مع قطر قريباً

البحرين: لا أمل في حل الأزمة مع قطر قريباً

مصرع 35 من قوات النظام السوري بهجوم لتنظيم الدولة شرق سوريا

مصرع 35 من قوات النظام السوري بهجوم لتنظيم الدولة شرق سوريا

الجيش الليبي يسيطر على معقلين للمسلحين في درنة

الجيش الليبي يسيطر على معقلين للمسلحين في درنة

الحوثي يُقر بهزائمه في الحديدة ويُطالب مسلحيه بعدم الفرار

الحوثي يُقر بهزائمه في الحديدة ويُطالب مسلحيه بعدم الفرار