الملك عبد الله لنواب أمريكيين: نرفض العنف والتصعيد الإسرائيلي في غزة

رام الله - دنيا الوطن

قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إن بلاده ترفض التصعيد والعنف الإسرائيلي ضد قطاع غزة، معرباً عن إدانة الأردن للممارسات الإسرائيلية بالقطاع.







جاء ذلك، خلال استقبال العاهل الأردني، اليوم الأحد، وفداً من من مجلس النواب الأمريكي، حيث تم استعراض علاقات الشراكة بين عمان وواشنطن، والأوضاع الراهنة في المنطقة.



وبحث اللقاء التطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية بعد نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، حيث جدد العاهل الأردني التأكيد على أن مسألة القدس، يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي على أساس حل الدولتين.