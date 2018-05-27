هذا ما قاله الرئيس السيسي عن إصابة اللاعب المصري محمد صلاح

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي: إنه تواصل مع اللاعب الدولي المصري محمد صلاح للاطمئنان على صحته.







وأضاف السيسي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "تواصلت مع ابن مصر البار وابني محمد صلاح للاطمئنان عليه بعد إصابته".







وتابع: "كما توقعت وجدته بطلاً أقوى من الإصابة ومتحمساً لاستكمال مسيرة البطولة والتميز، وقد أكدت له أنه أصبح رمزاً مصرياً يبعث على الفخر والاعتزاز".



واستطرد: "أنني أدعو الله له دعاء الأب لابنه بأن يحفظه، ويتم شفاؤه على خير، ويكفيه فخراً بأنه أصبح مثالاً يحتذي به الشباب في مصر والعالم كله".وكان صلاح تعرض لإصابة خلال مواجهة ليفربول وريال مدريد بنهائي دوري الأبطال، أمس، وخرج باكياً بعد 30 دقيقة من بداية المباراة التي خسرها الريدز بنتيجة (3-1).أثبتت الأشعة الطبية التي أجراها "صلاح"، اليوم الأحد، إصابته بتمزق في أوتار الكتف، حيث يحتاج فترة علاج تصل إلى ثلاثة أسابيع كحد أقصى.ويلعب المنتخب المصري أولى مبارياته أمام أوروجواي منتصف الشهر المقبل، حيث يقع الفراعنة في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانب مصر وأوروجواي، منتخبي روسيا "صاحب الأرض"، والسعودية.