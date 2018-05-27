الحكومة الإسرائيلية تنقل صلاحيات قرار الحرب لـ (الكابينت)

رام الله - دنيا الوطن

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، خلال جلستها الأسبوعية، الأحد، على الاقتراح الذي ينص على الإبقاء على صلاحيات إعلان الحرب بيد المجلس الوزاري المصغر لشؤون الخارجية والأمن (الكابينت)، وذلك بعد أيام من منحها لرئيس الحكومة ووزير الجيش.







ونقلت صحيفة (القدس) المحلية، عن وسائل الإعلام الإسرائيلية، قولها، إن الحكومة صادقت على اقتراح لتعديل وتوضيح قانون خوض وإعلان الحرب.

وحسب التعديل، فإن صلاحية وسلطة اتخاذ القرار بشأن الحرب تقع على عاتق (الكابينت)، وليس بيد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان، حيث يلغي هذا القرار، قراراً سابقاً بتفويض نتنياهو وليبرمان بالبدء بعملية عسكرية قد تؤدي إلى حرب.وينص القرار الجديد على تفويض (الكابينت) بصلاحية البدء بعملية عسكرية قد تؤدي إلى حرب أو القيام بعمل عسكري كبير يمكن أن يؤدي إلى حرب، حتى لو كان في الحالات القصوى والطوارئ، ودون الرجوع إلى الحكومة، حتى لو كان نصاب الأعضاء بـ(الكابينت) بالحد الأدنى.ويتيح القانون الذي أقره الكنيست، مطلع الشهر الجاري، لرئيس الحكومة ووزير الأمن الإسرائيليين، اتخاذ قرار لوحدهما في ظروف معينة بشنِ حربٍ، ولكن، بعد الانتقادات التي تعرض لها القانون من جهات إسرائيلية عديدة، تقرر إعادة القانون إلى صيغته الأصلية، أي تخويل (الكابينت) بشن الحرب، وكان القانون قد أقر في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على سورية وغزة.كما يخول اقتراح القانون (الكابينت) باتخاذ قرار بالحرب دون الحاجة لموافقة من الحكومة الإسرائيلية، لكن وفقًا للتعديل الذي أقر أمس، فإن قرار شن الحرب أو عملية عسكرية واسعة يؤخذُ في الكنيست، علمًا بأن البند المتعلق بتخويل رئيس الحكومة ووزير أمنه لم توافق عليه لجنة الخارجية والأمن في البرلمان.ويمنح (الكابينت) الصلاحية باتخاذ قرار إعلان الحرب أو أي عملية عسكرية قد تؤدي إلى حرب، دون الرجوع للحكومة، كما كان متبعاً في السابق.