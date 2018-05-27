دولي

تحذيرات صينية للولايات المتحدة من الاستفزازات العسكرية

تحذيرات صينية للولايات المتحدة من الاستفزازات العسكرية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الدفاع الصينية، الأحد، إنها تعارض ما وصفته باستفزاز سفينتين حربيتين أمريكيتين أبحرتا قرب جزر في بحر الصين الجنوبي، التي تزعم الصين السيادة عليها.

وأوضحت الوزارة، وفق ما نقلت وكالة (رويترز)، أن التحرك الأمريكي تعدى بشكل خطير على السيادة الصينية لأن السفينتين دخلتا المياه الصينية دون إذن.

وأضافت أنها أرسلت سفنا وطائرات صينية لمطالبة السفينتين الأمريكيتين بالمغادرة.وقال مسؤولان أمريكيان، أن سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية أبحرتا، اليوم الأحد، قرب جزر في بحر الصين الجنوبي، تزعم الصين السيادة عليها في خطوة ستثير على الأرجح غضب بكين في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مواصلة التعاون معها فيما يتعلق بكوريا الشمالية.

ورغم التخطيط لهذه العملية منذ شهور وتحول مثل هذه العمليات إلى أمر روتيني فإنها جاءت في وقت حساس بصفة خاصة إذ أنها نُفذت بعد أيام من إلغاء وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" دعوتها إلى الصين للمشاركة في تدريبات بحرية كبرى تستضيفها الولايات المتحدة.

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