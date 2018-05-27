فيديو: إصابة فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال في القدس

أصيبت فتاة فلسطينية مساء اليوم الأحد، بجروح في القدمين وصفت بالخطيرة، بعد أن أطلقت الشرطة الإسرائيلية الرصاص عليها قرب محطة القطار في شعفاط بمدينة القدس.





وأوضح الاعلام الاسرائيلي، أنه بعد اصابة الفتاة، جرى اعتقالها، ونقلا الى المشفى لتلقي العلاج.



بدورها، أكدت القناة 14، أن الشرطة الإسرائيلية، أطلقت النار على قدمي فتاة فلسطينية، اقتربت منهم في شارع (يكتينال آدم) في مدينة القدس، مما أدى إلى إصابتها بجروح.







وفي السياق ذاته، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أحد المراكز الطبية القريبة من مكان الحادث، من تقديم الإسعافات الأولية للفتاة الفلسطينية.















رام الله - دنيا الوطن