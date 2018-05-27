قائد جديد للواء جولاني بالجيش الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنشارك قائد المنطقة الشمالية الجنرال يوئال ستريك في مراسيم تعيين العقيد شاي كلفر كقائد جديد للواء جولاني، حيث أجريت المراسيم في موقع متحف لواء جولاني الواقع عند مفترق جولاني شمال "إسرائيل".ووفقا لموقع الجيش، تم تعيين العقيد شاي كلفر خلفا للعقيد شلومي بيندر الذي شغل هذا المنصب على مدار العامين الماضيين.وشارك في المراسيم عددا من الضباط والمسؤولين الكبار، بما في ذلك قائد فرقة غاعش العميد أفي غيل، حيث إن لواء جولاني يتبع لفرقة غاعش التابعة لقيادة المنطقة الشمالية، بحسب ما جاء على موقع (عكا).وقال العميد غيل في كلمته التي ألقاها خلال المراسيم إن جنود لواء جولاني دافعوا خلال الأسابيع الماضية مع جنود فرقة غزة، على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، وذلك لمنع المتظاهرين الفلسطينيين من اجتياز الجدار الحدودي مع قطاع غزة.