دولي

مناورة عسكرية إسرائيلية تحاكي احتلال قرية لبنانية

مناورة عسكرية إسرائيلية تحاكي احتلال قرية لبنانية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أجرى سلاح المدرعات الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، مناورة عسكرية في قاعدة (شيزفون) الواقعة في المنطقة الجنوبية، تحاكي احتلال قرية لبنانية بقيادة ضابط المدرعات الرئيسي بالجيش الإسرائيلي العميد غاي حسون ورئيس لواء التدريب العميد نمرود ألوني، وذلك كجزء من سلسلة التدريبات المشتركة التي سيخضع لها طلاب دورة الضباط من مختلف الصنوف والأسحلة بالجيش الإسرائيلي.

ووفقا لموقع الجيش، فإن الهدف من المناورة، التأكيد على أهمية المعركة المشتركة التي يشارك بها آلاف الجنود من مختلف الأذرع والصنوف العسكرية بالجيش الإسرائيلي، بما في ذلك جنود من سلاح المدرعات والمشاة والهندسة والمدفعية والإسناد الجوي ولواء الإنقاذ وغيرهم.

هذا، وحاكى التدريب عددًا من السيناريوهات القتالية الحديثة بما في ذلك التهديد الكروي من فوق وتحت الأرض، بهدف محاكاة الوقائع الجديد لضباط المستقبل، بحسب ما جاء على موقع (عكا).

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