أسرى حركة حماس ممنوعون من مشاهدة مباريات مونديال روسيا

رام الله - دنيا الوطنأوعز جلعاد أردان، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، لمديرة مصلحة السجون مساء اليوم الأحد، بمنع أسرى حركة حماس من مشاهدة مباريات مونديال روسيا 2018 والتي ستبث الشهر المقبل، بحسب ما جاء على موقع (ريشت كان) الإسرائيلي.ونقل الموقع عن أردان قوله: "في الوقت الذي تحتجز فيه حركة حماس جثماني الجنديين والمدنيين الإسرائيليين في ‎غزة، لا أنوي السماح لهم بمشاهدة المباريات".