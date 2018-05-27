(ريشت كان): أربعة شبان فلسطينيين ينتزعون سلاح جندي إسرائيلي شمال بئر السبع

رام الله - دنيا الوطنأفاد ايتسك زواريتش مراسل موقع (ريشت كان) الإسرائيلي، أن أربعة شبان فلسطينيين، انتزعوا مساء اليوم الأحد، سلاحاً من جندي إسرائيلي في محطة الحافلات عند تقاطع (بيت كاما) شمال بئر السبع.وأوضح المراسل، أن الشبان الأربعة، فروا من المكان، فيما شرعت الشرطة الإسرائيلية في عمليات تفتيش؛ بحثاً عنهم.وأشار إلى أنه تمت مشاهدة سيارة مقلوبة على بعد أميال قليلة من المكان، ولكنهم هربوا مع الأسلحة.