شؤون فلسطينية

بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) الاثنين والثلاثاء

بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) الاثنين والثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، آلية السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم غدٍ الإثنين، وبعد غدٍ الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة، أن الأولوية في السفر للحافلات التي لم تتمكن من المغادرة اليوم، من كشف أمس السبت، مطالبةً المسافرين الذين تم جمع جوازات سفرهم اليوم، التواجد غداً الاثنين الساعة 08:00 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح.

وأضافت الوزارة، أن المسافرين الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق (من حافلة الجوازات المصرية حتى الحافلة رقم 4)، عليهم التواجد غداً الاثنين في صالة أبو يوسف النجار الساعة 10:00 صباحاً.

وطالبت المسافرين تكملة الكشف المرفق (من الحافلة رقم 5 حتى الحافلة رقم 9)، التواجد يوم الثلاثاء في صالة أبو يوسف النجار الساعة 10:00 صباحاً.

أخبار ذات صلة

الجيش الاسرائيلي يعثر على حوامة سقطت في مجلس (شاعر هنيغف)

الجيش الاسرائيلي يعثر على حوامة سقطت في مجلس (شاعر هنيغف)

إلقاء قنبلة يدوية الصنع على حاجز لقوات الاحتلال بنابلس

إلقاء قنبلة يدوية الصنع على حاجز لقوات الاحتلال بنابلس

إصابة ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال في غزة

إصابة ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال في غزة

مصرع طفل دهساً في برقين بسلفيت

مصرع طفل دهساً في برقين بسلفيت

إصابة 20 شخصاً في انقلاب حافلة برام الله

إصابة 20 شخصاً في انقلاب حافلة برام الله

قيادي في حماس يُهاتف الرئيس عباس للاطمئنان على صحته

قيادي في حماس يُهاتف الرئيس عباس للاطمئنان على صحته

فيديو: إصابة فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال في القدس

فيديو: إصابة فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال في القدس

أسرى حركة حماس ممنوعون من مشاهدة مباريات مونديال روسيا

أسرى حركة حماس ممنوعون من مشاهدة مباريات مونديال روسيا

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الجيش الاسرائيلي يعثر على حوامة سقطت في مجلس (شاعر هنيغف)

الجيش الاسرائيلي يعثر على حوامة سقطت في مجلس (شاعر هنيغف)

إلقاء قنبلة يدوية الصنع على حاجز لقوات الاحتلال بنابلس

إلقاء قنبلة يدوية الصنع على حاجز لقوات الاحتلال بنابلس

إصابة ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال في غزة

إصابة ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال في غزة

مصرع طفل دهساً في برقين بسلفيت

مصرع طفل دهساً في برقين بسلفيت

إصابة 20 شخصاً في انقلاب حافلة برام الله

إصابة 20 شخصاً في انقلاب حافلة برام الله

(ريشت كان): أربعة شبان فلسطينيين ينتزعون سلاح جندي إسرائيلي شمال بئر السبع

(ريشت كان): أربعة شبان فلسطينيين ينتزعون سلاح جندي إسرائيلي شمال بئر السبع

القواسمي: التصريحات المنسوبة لأعضاء مركزية بشأن صحة الرئيس (أكاذيب وافتراءات)

القواسمي: التصريحات المنسوبة لأعضاء مركزية بشأن صحة الرئيس (أكاذيب وافتراءات)

رأفت: تقارير لجنة متابعة قرارات الوطني جاهزة وسنقدمها للجنة التنفيذية

رأفت: تقارير لجنة متابعة قرارات الوطني جاهزة وسنقدمها للجنة التنفيذية

منوعات

صدمت الجمهور.. راقصة مغربية تثير الجدل بآخر أعمالها

صدمت الجمهور.. راقصة مغربية تثير الجدل بآخر أعمالها

مكالمة عاطفية قبل الزفاف بأيام.. هل خان الأمير هاري زوجته؟

مكالمة عاطفية قبل الزفاف بأيام.. هل خان الأمير هاري زوجته؟

نجوم الفن يبكون لبكاء محمد صلاح

نجوم الفن يبكون لبكاء محمد صلاح

اللعنة تحولت حقيقة .. فضيحة مسلسل هيفاء وهبي&#34;لعنة كارما&#34;

اللعنة تحولت حقيقة .. فضيحة مسلسل هيفاء وهبي"لعنة كارما"

هجوم حاد ضد عماد فراجين بعد اتهامات بـ&#34;إهانة&#34; نادي &#34;الفيصلي&#34; الأردني

هجوم حاد ضد عماد فراجين بعد اتهامات بـ"إهانة" نادي "الفيصلي" الأردني

الإعلامية اللبنانية ديما صادق في ورطة بعد مزاعم عن التحرش في السعودية

الإعلامية اللبنانية ديما صادق في ورطة بعد مزاعم عن التحرش في السعودية

هل جسد عادل إمام شخصية أخت سعاد حسني في عوالم خفية؟

هل جسد عادل إمام شخصية أخت سعاد حسني في عوالم خفية؟

بعد صلحها مع نوال .. صدام أحلام مع الفنانين عرض مستمر

بعد صلحها مع نوال .. صدام أحلام مع الفنانين عرض مستمر

سوسن بدر بشكل جديد .. فوتوشوب أم عمليات تجميل؟

سوسن بدر بشكل جديد .. فوتوشوب أم عمليات تجميل؟

متابعو هريثيك روشان يبلغون عنه الشرطة بسبب هذا الفيديو

متابعو هريثيك روشان يبلغون عنه الشرطة بسبب هذا الفيديو

عربي

البحرين: لا أمل في حل الأزمة مع قطر قريباً

البحرين: لا أمل في حل الأزمة مع قطر قريباً

مصرع 35 من قوات النظام السوري بهجوم لتنظيم الدولة شرق سوريا

مصرع 35 من قوات النظام السوري بهجوم لتنظيم الدولة شرق سوريا

الجيش الليبي يسيطر على معقلين للمسلحين في درنة

الجيش الليبي يسيطر على معقلين للمسلحين في درنة

الحوثي يُقر بهزائمه في الحديدة ويُطالب مسلحيه بعدم الفرار

الحوثي يُقر بهزائمه في الحديدة ويُطالب مسلحيه بعدم الفرار