بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) الاثنين والثلاثاء

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، آلية السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم غدٍ الإثنين، وبعد غدٍ الثلاثاء.





وأوضحت الوزارة، أن الأولوية في السفر للحافلات التي لم تتمكن من المغادرة اليوم، من كشف أمس السبت، مطالبةً المسافرين الذين تم جمع جوازات سفرهم اليوم، التواجد غداً الاثنين الساعة 08:00 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح.







وأضافت الوزارة، أن المسافرين الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق (من حافلة الجوازات المصرية حتى الحافلة رقم 4)، عليهم التواجد غداً الاثنين في صالة أبو يوسف النجار الساعة 10:00 صباحاً.







وطالبت المسافرين تكملة الكشف المرفق (من الحافلة رقم 5 حتى الحافلة رقم 9)، التواجد يوم الثلاثاء في صالة أبو يوسف النجار الساعة 10:00 صباحاً.