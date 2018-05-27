القواسمي: التصريحات المنسوبة لأعضاء مركزية بشأن صحة الرئيس (أكاذيب وافتراءات)

وأضاف القواسمي، عبر صفحته الشخصية بفيسبوك، الأحد، إنه كان من المقررأن يغادر الرئيس المستشفى اليوم، وبعد إجراء الفحوصات رأى الاطباء أنه من الافضل أن يبقى لحين الاطمئنان التام.





وتابع: "هو الآن في حالة صحية جيدة ويتماثل للشفاء بسرعة، ويتابع كافة الأمور، وأدعو الجميع بالتوقف التام عن نقل الإشاعات المغرضة".



رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، إن كل التصريحات التي تتداولها وسائل الإعلام على لسان أعضاء اللجنة المركزية للحركة حول صحة الرئيس محمود عباس أو مغادرة أحد أبناءه للوطن هي أكاذيب وافتراءات وأخبار مفبركة لا صحة لها.