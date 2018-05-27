إسرائيل تُشيد جدار بحري على الحدود الشمالية لقطاع غزة لهذا السبب

رام الله - دنيا الوطن

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، ببناء حاجز بحري شمال قطاع غزة لمنع تسلل عناصر المقاومة لمواقع الجيش.



وفي ذات السياق، نقل موقع (عكا أون لاين)، عن مصادر إسرائيلية قولها، إنه يجري بناء الجدار على شاطئ زيكيم كدرس من التسلل الذي قام به نشطاء حماس من البحر خلال حرب 2014.







وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن قوات الجيش بدأت اليوم أعمال إقامة بحري لا مثيل له في العالم يهدف إلى منع عناصر حماس من التسلل بحراً".وأوضحت أن الحاجز سيتكون من ثلاثة طبقات "تحت الماء وكاسر الأمواج وجدار فوق الماء"، منوهةً إلى أنه سيستمر بناء الحاجز الأرضي على طول حدود القطاع، الذي يغطي كامل مساحة القطاع البالغة 65 كلم، ويتكون من جدار عميق تحت الأرض وسياج أعلى يبلغ ستة أمتار.من ناحيته، قال وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، عبر تويتر: "لقد بدأنا اليوم بناء حاجز بحري هو الاول من نوعه في العالم، مما سيحول دون إمكانية التسلل إلى إسرائيل عن طريق البحر".