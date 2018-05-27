رأفت: تقارير لجنة متابعة قرارات المجلس الوطني جاهزة وسنقدمها للجنة التنفيذية

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، أن تقارير لجنة متابعة قرارات المجلس الوطني باتت جاهزة وستقدمها لاجتماع اللجنة التنفيذية المقبل.وقال رأفت، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، الأحد، إن القيادة ستتابع تحركاتها بدءاً من المقاومة الشعبية والتوجه للمؤسسات الدولية لمحاسبة ومساءلة سلطات الاحتلال على جرائمها بما فيها ارسال لجنة التحقيق في كل جرائم الاحتلال بحق شعبنا.من جهة ثانية، أكد رأفت أن مجلس الأمن سيصوت هذا الأسبوع على تأمين الحماية الدولية لشعبنا، وإن لم يحدث ذلك سيتم الذهاب بعدها إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة تحت بند متحدون من أجل السلام.