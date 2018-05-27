وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون غداً جرائم الاحتلال ونقل السفارة

رام الله - دنيا الوطنقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرجيم الفرا، إن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي غداً سيبحث جرائم الاحتلال ضد شعبنا وخاصة في قطاع وكذلك قرار تشكيل لجنة التحقيق الخاصة بهذه الجرائم ونقل السفارة الأمريكية للقدس.وأوضح الفرا، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، الأحد، أن دورة عادية للبرلمان الأوروبي ستعقد غداً في ستراسبورغ في محاولة منها للحيلولة دون كسر الاجماع الأوروبي فيما يتعلق برفض نقل السفارة الأمريكية للقدس وإدانة قيام بعض الدول بحضور مراسم الافتتاح.وأشار الفرا، إلى أنه من الممكن أن تحضر مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغاريني الجلسة العامة للبرلمان لمساءلتها فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني إلا أنه لم يتم تأكيد إن كانت ستحضر بشكل شخصي أو سترسل أحد مستشاريها حتى اللحظة.