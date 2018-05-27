شؤون فلسطينية

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون غداً جرائم الاحتلال ونقل السفارة

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون غداً جرائم الاحتلال ونقل السفارة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرجيم الفرا، إن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي غداً سيبحث جرائم الاحتلال ضد شعبنا وخاصة في قطاع وكذلك قرار تشكيل لجنة التحقيق الخاصة بهذه الجرائم ونقل السفارة الأمريكية للقدس.

وأوضح الفرا، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، الأحد، أن دورة عادية للبرلمان الأوروبي ستعقد غداً في ستراسبورغ في محاولة منها للحيلولة دون كسر الاجماع الأوروبي فيما يتعلق برفض نقل السفارة الأمريكية للقدس وإدانة قيام بعض الدول بحضور مراسم الافتتاح.

وأشار الفرا، إلى أنه من الممكن أن تحضر مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغاريني الجلسة العامة للبرلمان لمساءلتها فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني إلا أنه لم يتم تأكيد إن كانت ستحضر بشكل شخصي أو سترسل أحد مستشاريها حتى اللحظة.

أخبار ذات صلة

القواسمي: التصريحات المنسوبة لأعضاء مركزية بشأن صحة الرئيس (أكاذيب وافتراءات)

القواسمي: التصريحات المنسوبة لأعضاء مركزية بشأن صحة الرئيس (أكاذيب وافتراءات)

إسرائيل تُشيد جدار بحري على الحدود الشمالية لقطاع غزة لهذا السبب

إسرائيل تُشيد جدار بحري على الحدود الشمالية لقطاع غزة لهذا السبب

رأفت: تقارير لجنة متابعة قرارات المجلس الوطني جاهزة وسنقدمها للجنة التنفيذية

رأفت: تقارير لجنة متابعة قرارات المجلس الوطني جاهزة وسنقدمها للجنة التنفيذية

فيديو: كلمات مؤثرة لشقيق الشهيد حسين العمور في وداعه

فيديو: كلمات مؤثرة لشقيق الشهيد حسين العمور في وداعه

عبدالله: أقول لحماس لا تحلموا بتنصيب &#34;دويك&#34; رئيسًا للسلطة.. والرواتب ستنهمر للموظفين

عبدالله: أقول لحماس لا تحلموا بتنصيب "دويك" رئيسًا للسلطة.. والرواتب ستنهمر للموظفين

فيديو: افتتاح نقطة تسجيل للسفر عبر ميناء غزة البحري

فيديو: افتتاح نقطة تسجيل للسفر عبر ميناء غزة البحري

الرجوب: الرئيس عباس سيغادر المستشفى غداً وتماثل للشفاء بنسبة 100%

الرجوب: الرئيس عباس سيغادر المستشفى غداً وتماثل للشفاء بنسبة 100%

الإعلان عن أول رحلة بحرية من غزة لكسر الحصار

الإعلان عن أول رحلة بحرية من غزة لكسر الحصار

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الإعلان عن أول رحلة بحرية من غزة لكسر الحصار

الإعلان عن أول رحلة بحرية من غزة لكسر الحصار

جماهير قطاع غزة تُشيّع جثماني الشهيدين العمور والناقة

جماهير قطاع غزة تُشيّع جثماني الشهيدين العمور والناقة

التربية توقع 6 اتفاقيات لدعم التعليم مع شركائها الوطنيين

التربية توقع 6 اتفاقيات لدعم التعليم مع شركائها الوطنيين

الخارجية: جريمة الاحتلال بحق (الخان الأحمر) تُؤكد أهمية الحماية الدولية لشعبنا

الخارجية: جريمة الاحتلال بحق (الخان الأحمر) تُؤكد أهمية الحماية الدولية لشعبنا

الأتيرة تبحث مع السفير الهندي آليات تعزيز التعاون البيئي المشترك

الأتيرة تبحث مع السفير الهندي آليات تعزيز التعاون البيئي المشترك

الإعلام: &#34;حظر تصوير جنود الاحتلال&#34; قانون دموي

الإعلام: "حظر تصوير جنود الاحتلال" قانون دموي

الشرطة تكشف عن جريمة تهديد وابتزاز عبر تطبيق (الواتساب) في الخليل

الشرطة تكشف عن جريمة تهديد وابتزاز عبر تطبيق (الواتساب) في الخليل

ارتفاع ملحوظ في حوادث السير بالثلث الأول من شهر رمضان بالضفة

ارتفاع ملحوظ في حوادث السير بالثلث الأول من شهر رمضان بالضفة

منوعات

صدمت الجمهور.. راقصة مغربية تثير الجدل بآخر أعمالها

صدمت الجمهور.. راقصة مغربية تثير الجدل بآخر أعمالها

مكالمة عاطفية قبل الزفاف بأيام.. هل خان الأمير هاري زوجته؟

مكالمة عاطفية قبل الزفاف بأيام.. هل خان الأمير هاري زوجته؟

نجوم الفن يبكون لبكاء محمد صلاح

نجوم الفن يبكون لبكاء محمد صلاح

اللعنة تحولت حقيقة .. فضيحة مسلسل هيفاء وهبي&#34;لعنة كارما&#34;

اللعنة تحولت حقيقة .. فضيحة مسلسل هيفاء وهبي"لعنة كارما"

هجوم حاد ضد عماد فراجين بعد اتهامات بـ&#34;إهانة&#34; نادي &#34;الفيصلي&#34; الأردني

هجوم حاد ضد عماد فراجين بعد اتهامات بـ"إهانة" نادي "الفيصلي" الأردني

الإعلامية اللبنانية ديما صادق في ورطة بعد مزاعم عن التحرش في السعودية

الإعلامية اللبنانية ديما صادق في ورطة بعد مزاعم عن التحرش في السعودية

هل جسد عادل إمام شخصية أخت سعاد حسني في عوالم خفية؟

هل جسد عادل إمام شخصية أخت سعاد حسني في عوالم خفية؟

بعد صلحها مع نوال .. صدام أحلام مع الفنانين عرض مستمر

بعد صلحها مع نوال .. صدام أحلام مع الفنانين عرض مستمر

سوسن بدر بشكل جديد .. فوتوشوب أم عمليات تجميل؟

سوسن بدر بشكل جديد .. فوتوشوب أم عمليات تجميل؟

متابعو هريثيك روشان يبلغون عنه الشرطة بسبب هذا الفيديو

متابعو هريثيك روشان يبلغون عنه الشرطة بسبب هذا الفيديو

عربي

مسؤول يمني: الحوثيون أبلغوا الأمم المتحدة أنهم جاهزون للانسحاب

مسؤول يمني: الحوثيون أبلغوا الأمم المتحدة أنهم جاهزون للانسحاب

شخصيات جزائرية تدعو &#34;بوتفليقة&#34; لعدم الترشح لولاية خامسة

شخصيات جزائرية تدعو "بوتفليقة" لعدم الترشح لولاية خامسة

قطر تَحظر السلع المصنوعة في الدول المُقاطعة

قطر تَحظر السلع المصنوعة في الدول المُقاطعة

قتلى وجرحى بمشاجرة في سجن شمال العراق

قتلى وجرحى بمشاجرة في سجن شمال العراق