شؤون فلسطينية

عبدالله: أقول لحماس لا تحلموا بتنصيب "دويك" رئيسًا للسلطة.. والرواتب ستنهمر للموظفين

عبدالله: أقول لحماس لا تحلموا بتنصيب "دويك" رئيسًا للسلطة.. والرواتب ستنهمر للموظفين
الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
وجه عضو المجلس الثوري لحركة (فتح) الدكتور عبد الله عبد الله، رسالة لقيادة حركة حماس، قائلًا فيها "لاتحلموا بأن يصبح عزيز دويك، رئيسًا مفترضًا للسلطة الفلسطينية، حال فراغ منصب الرئيس".

وأكد عبد الله، لـ"دنيا الوطن": حماس تنتظر مرحلة ما بعد الرئيس بفارغ الصبر، ولن تنال ما تخطط له الآن، وتحلم بأن يُصبح رئيس المجلس التشريعي، خليفة للرئيس محمود عباس، فعلى حد تعبيره، "كل المؤسسات الوطنية، لها مسؤولين وتسلسل قانوني، والمجلس الوطني أنهى أي مؤامرة قد تحدث في أي وقت ما".

وقال: المجلس الوطني، أعطى المجلس المركزي، تفويضًا في حالة الطوارئ، بأن يأخذ القرار المناسب، ووفق للضرورة، خصوصًا أن من أسس المجلس التشريعي هو المركزي، فلا دويك ولا حماس لهما الحق في الحكم، بحسب القيادي عبد الله.

 وإلى ذلك، دعا القيادات الفلسطينية، بتجنب الحديث عن صحة الرئيس، مؤكدًا أنه من الخطأ أن يتحدث في موضوع صحة الرئيس، أي شخص ليس طبيبًا مُعالجًا له، فهذا عمل الأطباء وليس القادة، كما دعا إلى الابتعاد عن الاجتهادات في الحديث عن هذا الموضوع.

وفي سياق آخر، أشار إلى أن الاتصالات ما بين حركته وحركة حماس، "مقطوعة" في الوقت الحالي، معتقدًا أنه الأجدر لحماس أن تأتي إلى المصالحة بلا اشتراطات مسبقة، وبشكل جدي، دون اعتبارات إقليمية، خصوصًا وأنها هي التي نفذت (الإنقلاب) على الشرعية، وليست السلطة التي طردتها، وفق تعبيره.

وحول قضية رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، أكد عبد الله، أن كل الموظفين لهم حقوق كاملة لدى الحكومة الفلسطينية، وسيحصلون عليها في أقرب وقت، مضيفًا: راتب شهر آيار/ مايو سيصرف في موعده بداية شهر حزيران/ يونيو، فيما لم يحدد قيمة الصرف أو نسبة الخصم.

وأوضح أن الأزمة المالية، التي تعاني منها السلطة الفلسطينية ستنتهي قريبًا، ولن يكون هناك ما يعكر صفو الموظفين، متابعًا: "أقول للموظفي السلطة بغزة، صبرًا آل ياسر، فالفرج قريب، والأموال التي هي مستحقة لكم ستنهمر، كما كانت وأفضل، خصوصًا مع عمل اللجنة التي شكلها الرئيس أبو مازن مؤخرًا، لإنهاء آثار الانقسام الفلسطيني".

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