الرجوب: الرئيس عباس سيغادر المستشفى غداً وتماثل للشفاء بنسبة 100%

رام الله - دنيا الوطن

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، إن الرئيس محمود عباس سيغادر المستشفى غداً، لافتاً إلى أنه يتمتع بصحة جيدة جداً.



وأوضح الرجوب، تعقيباً على إرجاء مغادرة الرئيس عباس، للمشفى، التي كانت مقررة اليوم الأحد، أن الرئيس سيغادر غداً بعد تماثله للشفاء، مؤكداً أنه تشافى منه بنسبة مائة بالمائة، وفق ما أوردت وكالة (الأناضول) التركية.



وأضاف أن الرئيس عباس يمارس مهامه بشكل طبيعي وهو في المشفى، ويتلقى التقارير المختلفة ويتابع كافة الشؤون الفلسطينية، متهماً جهات لم يحددها بمحاولة "تضخيم موضوع مرض الرئيس".