شؤون فلسطينية

الإعلان عن أول رحلة بحرية من غزة لكسر الحصار

الإعلان عن أول رحلة بحرية من غزة لكسر الحصار
ارشيفية
خاص دنيا الوطن – محمد جلو
أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار، اليوم الأحد، عن انطلاق أول رحلة بحرية، من ميناء غزة نحو العالم، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، والذي يصادف يوم ذكرى مجزرة سفينة مرمرة، التي تعرضت لها بحرية الاحتلال الإسرائيلي، أثناء طريقها لقطاع غزة لكسر الحصار.

وقالت الهيئة في بيان لها: إن الرحلة ستنطلق الساعة الحادية عشرة صباحاً، نحو العالم، والتي تحمل على متنها أحلام وتطلعات الشعب الفلسطيني للحرية، وأحلام الخريجين في الحصول على فرص عمل لهم، إضافة إلى أنين الجرحى، وتطلعاتهم بالحصول على العلاج.

وأكدت أن غزة سئمت من حالة الخذلان والصمت والتواطؤ، وقررت أن تأخذ زمام المبادرة، وتتحرك للخروج من واقعها الأليم، لافتةً إلى أن مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار في الثلاثين من آذار/ مارس خطوة جادة؛ للتأكيد على الحقوق الوطنية والإنسانية في كسر الحصار.

وطالبت الهيئة المنظمات الدولية بالعمل على إجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف الحصار الجائر على قطاع غزة، وإنهاء معاناة ما يزيد على مليوني مواطن فلسطيني في القطاع، واتخاذ التدابير كافة؛ لتعزيز صمود المواطنين وتوفير الحماية لهم، وتهيئة المناخ المناسب؛ لاستعادة الوحدة على أسس الشراكة والتوافق الوطني.

ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، لتوفير الحماية للرحلة البحرية التي تحمل مجموعة من الطلبة والخريجين والمرضي.

 






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