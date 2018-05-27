جماهير قطاع غزة تُشيّع جثماني الشهيدين العمور والناقة

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب الثالث في الاستهداف، وهو نسيم مروان العمور (25 عامًا) متاثرا بجروح أصيب بها، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لشرق رفح صباح اليوم.

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير قطاع غزة ظهر اليوم الأحد، جثماني الشهيدين حسين العمور، وعبد الحليم الناقة، إلى مثواهما الأخير.واستشهد العمور والناقة، صباح اليوم، بعد أن استهدفت مدفعية الاحتلال، نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية، شرقي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.