الأتيرة تبحث مع السفير الهندي آليات تعزيز التعاون البيئي المشترك

رام الله - دنيا الوطنبحثت رئيس سلطة جودة البيئة م. عدالة الأتيرة، مع السفير الهندي لدى فلسطين، أنيش رأجان ، آليات تعزيز التعاون في المجال البيئي، وذلك خلال لقاء عقد في مقر سلطة جودة البيئة في البيرة.وأطلعت الاتيرة، السفير على الوضع البيئي الفلسطيني، والتحديات البيئية التي تواجهها، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحقها، مستعرضة مسيرة عمل سلطة جودة البيئة في فلسطين، وفي كافة القطاعات.وأشادت الأتيرة بدور الحكومة الهندية في تعزيز التعاون المشترك بين الشعبين الفلسطيني والهندي، مشيرة إلى أهمية ما تم إحرازه من تقدم في المجال البيئي، والتغير المناخي وخطط سلطة جودة البيئة الرامية لحماية البيئة الفلسطينية.وبدوره، أكد السفير رأجان، على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، واستعداد بلاده للتعاون مع فلسطين في كافة القطاعات، مثمناً عمق العلاقة بين الشعبين الهندي والفلسطيني.