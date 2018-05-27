الشرطة تكشف عن جريمة تهديد وابتزاز عبر تطبيق (الواتساب) في الخليل

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة اليوم، عن ملابسات جريمة تهديد وابتزاز، طالت إحدى السيدات عبر تطبيق (الواتساب) في الخليل.وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة "بأنه وبناء على شكوى، تقدمت بها إحدى السيدات للشرطة، والتي تتعلق بقيام مجهول بتهديدها وابتزازها أخلاقياً مقابل عدم نشر صورها الشخصية عبر تطبيق (الواتساب)، وبناء على ذلك باشرت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري الإلكتروني لكشف ملابسات الجريمة، وإلقاء القبض على الفاعل".وأضاف البيان، بأنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة الإلكترونية، فقد تمكنت وحدة الجرائم الإلكترونية من تحديد هوية المشتبه به وإلقاء القبض عليه، حيث أفاد بعد سماع أقواله بقيامه بتهديد وابتزاز المشتكية أخلاقياً، مقابل عدم نشر صورها الشخصية عبر موقع (الواتساب).وأكد البيان توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.