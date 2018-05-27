الهيئة العليا لمسيرات العودة: قررنا أخذ المبادرة بيدنا وكسر حصار غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار: قررنا أخذ زمام المبادرة لرفع الحصار، والتأكيد على حقوق أبناء شعبنا.وأضافت الهيئة: تحولت غزة إلى سجن كبير معزول عن العالم ومحروم من أبسط حقوقه بفعل الحصار الإسرائيلي، متابعة: نطالب مؤسسة الرئاسة والحكومة، برفع كافة الإجراءات المفروضة على القطاع، ودعم صمود أبناء شعبنا.وأعلنت الهيئة عن انطلاق أول رحلة بحرية من ميناء غزة نحو العالم يوم الثلاثاء المقبل، ندعو للاحتشاد يوم الثلاثاء المقبل، في ميناء غزة؛ لدعم أول رحلة بحرية نحو العالم في ذكرى مجزرة سفينة مرمرة.