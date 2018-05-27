شؤون فلسطينية

سرايا القدس: نعرف كيف نرد على التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة

سرايا القدس: نعرف كيف نرد على التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة
سرايا القدس
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها تعرف كيف ترد على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدةً حقها في الرد. 

جاء ذلك، عقب الإعلان عن استشهاد اثنين من سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، بقصف مدفعي إسرائيلي، استهدف مرصدًا للمقاومة، جنوب قطاع غزة صباح يوم الأحد.

وقالت الجهاد الإسلامي في تصريحٍ صحفي على لسان مدير مكتبها الإعلامي في قطاع غزة داوود شهاب: "لن نتخلى عن حقنا وواجبنا تجاه دماء الشهداء، التي يسفكها الاحتلال بشكل عدواني".

وتابع شهاب: "نحن نعرف ما الذي علينا أن نفعله حتى نذكر الاٍرهاب الإسرائيلي، بأن دماء شعبنا ليست رخيصة".

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