سلطات الاحتلال تمنع "مسحراتي" القدس من إيقاظ الناس

رام الله - دنيا الوطنمنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، "مسحراتي" البلدة القديمة في مدينة القدس، من ايقاظ المواطنين المقدسيين لتناول وجبة السحور.وقالت صحيفة (القدس) المحلية: ستسلم اليوم الأحد، بلدية الاحتلال في القدس، عدد من المسحرين مخالفات، حتى لا يوقظوا الناس على السحور.وأضافت الصحيفة: أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عن "مسحراتية" البلدة القديمة في القدس، بكفالة مالية، إضافة إلى مخالفة بلدية سيتم تسليمها لهم اليوم الأحد، إلى جانب عدم إيقاظهم الناس على السحور بتاتاً.وأوضحت أن كلًا من، محمود بدر، وأحمد حواش، ومحمود قليبو، من شارع "الواد" بالبلدة القديمة، أفرج عنهم الليلة الماضية.