مسؤول يمني: الحوثيون أبلغوا الأمم المتحدة أنهم جاهزون للانسحاب

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية اليمني الجديد خالد اليماني، أن الأمم المتحدة، تلقت رسائل من الحوثيين، تفيد بأنهم باتوا جاهزين لعملية السلام والانسحاب من المدن، وتسليم السلاح إلى الدولة.وقال اليماني لقناة (الحدث): إن الحوثيين باتوا في وضع صعب، وأنهم قبلوا التعاطي مع مقترحات المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، موضحًا أن الحل في اليمن يبدأ في دفن الانقلاب ثم الإجراءات الأمنية والعسكرية والترتيب السياسي.وأوضح، أن الحوثيين سيكونون جزءاً من المعادلة السياسية الجديدة، معتبرًا أن "الحل الوحيد للنزاع في اليمن يكمن في أن يقبل الحوثيون بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط وكافة الصواريخ للحكومة"، "لا يمكن أن نقبل ببقاء هذه الصواريخ بيد الحوثيين".وأضاف أن "مجلس الأمن متماسك فيما يتصل بمعالجة الوضع في اليمن، ووحدة مجلس الأمن ساعدتنا، وقرارات مجلس الأمن تؤكد على شرعية الرئيس هادي، وتسليم السلاح والانسحاب وإطلاق سراح المعتقلين".