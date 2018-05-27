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شخصيات جزائرية تدعو "بوتفليقة" لعدم الترشح لولاية خامسة

شخصيات جزائرية تدعو "بوتفليقة" لعدم الترشح لولاية خامسة
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
رام الله - دنيا الوطن
طالبت 14 شخصية جزائرية، الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عبر رسالة مفتوحة، بعدم الترشح لولاية خامسة.

وقالت الرسالة التي كان من بين موقعيها رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور: إن "الوقت قد حان للأمة لتسترجع أملاكها.. في الوقت الذي تجتمع فيه قوى خبيثة وتتحرك لدفعكم نحو طريق العهدة الخامسة، فإننا نتوجه إليكم باحترام وبكل صراحة، لننبهكم بالخطأ الجسيم الذي قد تقترفونه إن رفضتم مرة أخرى صوت الحكمة، الذي يخاطب الضمير في أوقات الخيارات المصيرية".

وتضمنت الرسالة دعوة لبوتفليقة "إلى الحكمة والتعقل، وأن 4 ولايات كانت كافية لإتمام العمل كرئيس للبلاد، وتحقيق الطموحات".

الشخصيات الموقعة على الرسالة: أحمد بن بيتور، رئيس حكومة سابق، سفيان جيلالي، رئيس حزب، زبيدة عسول، رئيس حزب،
ياسمينة خضرة، كاتب، سعد بوعقبة، كاتب صحفي، عبد الغني بادي، محامي، أميرة بوراوي، طبيبة، علي بن واري، رئيس حزب ناصر جابي، أستاذ جامعي، فتيحة بن عبو، أستاذة جامعية،
صالح دبوز، محامي، فريد مختاري، ناشط سياسي، زهير رويس، رئيس المنتدى الديمقراطي، عز الدين زعلاني، ناشط بالجالية الجزائرية في الخارج.

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