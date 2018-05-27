الجيش الأفغاني يُصفي 19 مسلحًا من تنظيم الدولة

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الدفاع الأفغانية، تصفية 19 مسلحاً من تنظيم الدولة، في مقاطعة ننغرهار شرقي البلاد.ووفقًا لوكالة (شينخوا) الصينية، فقد قالت الوزارة: إن "ما لا يقل عن 19 مسلحاً بينهم قائدان، ينتمون لتنظيم الدولة، قتلوا اليوم في غارات جوية، استهدفت مخابئ لهم في مقاطعة ننغرهار شرقي البلاد".إلى ذلك، قتل جنديان أفغانيان في هجوم تفجيري، استهدف وحدة عسكرية بولاية هلمند، جنوبي أفغانستان.