كيم جونغ أون مُصمّمٌ على لقاء ترامب

رام الله - دنيا الوطنأكدت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أن الزعيم الكوري كيم جونغ أون، أبدى إرادة ثابتة، بشأن اجتماع قمة محتمل في 12 حزيران/ يونيو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك خلال اجتماعه بالرئيس الكوري الجنوبي مون جيه- إن.وقالت الوكالة: إن كيم ومون، اتفقا خلال ما وصفته بمحادثات متعمقة على عقد مباحثات على مستوى عال بين بلديهما في أول حزيران/ يونيو، حسبما نقلت (رويترز).في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر حسابه على موقع (تويتر): إن الولايات المتحدة، تُجري مفاوضات مثمرة مع كوريا الشمالية.وأضاف ترامب: "إذا جرت القمة مع كيم يونغ أون، فمن المرجح أن تكون في سنغافورة في 12 حزيران/ يونيو المقبل، مستدركًا: "لكن إذ لزم الأمر، قد تتأخر القمة لموعد بعد 12 حزيران/ يونيو".