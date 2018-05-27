دولي

كيم جونغ أون مُصمّمٌ على لقاء ترامب

كيم جونغ أون مُصمّمٌ على لقاء ترامب
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أن الزعيم الكوري كيم جونغ أون، أبدى إرادة ثابتة، بشأن اجتماع قمة محتمل في 12 حزيران/ يونيو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك خلال اجتماعه بالرئيس الكوري الجنوبي مون جيه- إن.

وقالت الوكالة: إن كيم ومون، اتفقا خلال ما وصفته بمحادثات متعمقة على عقد مباحثات على مستوى عال بين بلديهما في أول حزيران/ يونيو، حسبما نقلت (رويترز).

في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر حسابه على موقع (تويتر): إن الولايات المتحدة، تُجري مفاوضات مثمرة مع كوريا الشمالية.

وأضاف ترامب: "إذا جرت القمة مع كيم يونغ أون، فمن المرجح أن تكون في سنغافورة في 12 حزيران/ يونيو المقبل، مستدركًا: "لكن إذ لزم الأمر، قد تتأخر القمة لموعد بعد 12 حزيران/ يونيو".

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