قطر تَحظر السلع المصنوعة في الدول المُقاطعة

رام الله - دنيا الوطنأكد مسؤولون قطريون، أنهم أمروا بحظر السلع المصنوعة في الدول المقاطعة لقطر وهي: السعودية ومصر والإمارات والبحرين.وأصدرت وزارة الاقتصاد القطرية، قرارًا دعت فيه المتاجر لإزالة من رفوفها فوراً، المنتجات الصادرة من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.وقالت الوزارة: إن المفتشين سيزورون منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية، للتأكد من أنهم يمتثلون للأمر، كذلك ستسعى الحكومة القطرية لمنع دخول منتجات سعودية كالألبان إلى قطر عبر دول تشكل طرفاً ثالثاً.