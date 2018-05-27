قطر تَحظر السلع المصنوعة في الدول المُقاطعة
رام الله - دنيا الوطن
أكد مسؤولون قطريون، أنهم أمروا بحظر السلع المصنوعة في الدول المقاطعة لقطر وهي: السعودية ومصر والإمارات والبحرين.
وأصدرت وزارة الاقتصاد القطرية، قرارًا دعت فيه المتاجر لإزالة من رفوفها فوراً، المنتجات الصادرة من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت الوزارة: إن المفتشين سيزورون منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية، للتأكد من أنهم يمتثلون للأمر، كذلك ستسعى الحكومة القطرية لمنع دخول منتجات سعودية كالألبان إلى قطر عبر دول تشكل طرفاً ثالثاً.
أكد مسؤولون قطريون، أنهم أمروا بحظر السلع المصنوعة في الدول المقاطعة لقطر وهي: السعودية ومصر والإمارات والبحرين.
وأصدرت وزارة الاقتصاد القطرية، قرارًا دعت فيه المتاجر لإزالة من رفوفها فوراً، المنتجات الصادرة من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت الوزارة: إن المفتشين سيزورون منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية، للتأكد من أنهم يمتثلون للأمر، كذلك ستسعى الحكومة القطرية لمنع دخول منتجات سعودية كالألبان إلى قطر عبر دول تشكل طرفاً ثالثاً.
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