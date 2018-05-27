شاهد: اللحظات الأولى لوصول جثماني الشهيدين العمور والناقة للمستشفى الأوروبي

رام الله - دنيا الوطناستشهد صباح اليوم، الشابان حسين سمير العمور (25 عامًا)، وعبد الحليم عبد الكريم الناقة (28 عامًا) جراء استهداف مدفعية الاحتلال لشرقي رفح.وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، للحظات الأولى لوصول جثماني الشهيدين للمستشفى الأوروبي جنوب القطاع.يذكر، أن سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أعلنت أن الشهيدين العمور والناقة من عناصرها.