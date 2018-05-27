الاحتلال يخطر بهدم 20 منزلاً في قرية العقبة شرق طوباس

رام الله - دنيا الوطنأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بهدم 20 منزلاً، في قرية العقبة شرق طوباس، بعد ستين يوماً، في حال بقائها غير مأهولة بالسكان؛ بحجة عدم الترخيص.وقال رئيس مجلس قروي العقبة سامي صادق، إن الاحتلال قرر هدم هذه المنازل التي أنشئت خلال الشهور الستة الماضية، وغير المأهولة حتى اللحظة، موضحا أن المهلة التي أقرتها "الإدارة المدنية الإسرائيلية" هي 60 يوماً.وأوضح، أن هذه المباني قائمة على أراضٍ مملوكة للمواطنين، ومرخصة من لجنة التنظيم والبناء في القرية، مشيراً إلى أن "الإدارة المدنية" تجولت نهاية الأسبوع الماضي في القرية، التي تقع ضمن المناطق المصنفة (ج).