فيديو: لحظة تفجير عبوة ناسفة شرقي قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عبوة ناسفة، قالت إنها زُرعت قرب الحدود الفاصلة مع قطاع غزة.وقال الجيش الإسرائيلي: العبوة وضعت من أجل استهداف قواتنا في المنطقة، وتم تحييدها هذا الصباح من قبل القوات.وأضاف الجيش: هاجمنا موقع مراقبة في جنوب قطاع غزة، باستخدام دبابة، وذلك ردًا على عبوة وضعت بالقرب من السياج الحدودي، جنوب قطاع غزة.