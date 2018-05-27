فيديو: لحظة تفجير عبوة ناسفة شرقي قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عبوة ناسفة، قالت إنها زُرعت قرب الحدود الفاصلة مع قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي: العبوة وضعت من أجل استهداف قواتنا في المنطقة، وتم تحييدها هذا الصباح من قبل القوات.
وأضاف الجيش: هاجمنا موقع مراقبة في جنوب قطاع غزة، باستخدام دبابة، وذلك ردًا على عبوة وضعت بالقرب من السياج الحدودي، جنوب قطاع غزة.
فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عبوة ناسفة، قالت إنها زُرعت قرب الحدود الفاصلة مع قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي: العبوة وضعت من أجل استهداف قواتنا في المنطقة، وتم تحييدها هذا الصباح من قبل القوات.
وأضاف الجيش: هاجمنا موقع مراقبة في جنوب قطاع غزة، باستخدام دبابة، وذلك ردًا على عبوة وضعت بالقرب من السياج الحدودي، جنوب قطاع غزة.
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