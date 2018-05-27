شؤون فلسطينية

فيديو: لحظة تفجير عبوة ناسفة شرقي قطاع غزة

فيديو: لحظة تفجير عبوة ناسفة شرقي قطاع غزة
جانب من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عبوة ناسفة، قالت إنها زُرعت قرب الحدود الفاصلة مع قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي: العبوة وضعت من أجل استهداف قواتنا في المنطقة، وتم تحييدها هذا الصباح من قبل القوات.

وأضاف الجيش: هاجمنا موقع مراقبة في جنوب قطاع غزة، باستخدام دبابة، وذلك ردًا على عبوة وضعت بالقرب من السياج الحدودي، جنوب قطاع غزة.


 

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