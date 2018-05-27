شؤون فلسطينية

الكنيست يُناقش مشروع قانون يُطالب بعودة المستوطنين إلى شمال الضفة

الكنيست يُناقش مشروع قانون يُطالب بعودة المستوطنين إلى شمال الضفة
الكنيست الاسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
يناقش اليوم الأحد، الكنيست الإسرائيلي، مشروع قانون لرفع الحظر على عودة المستوطنين الإسرائيليين إلى المستوطنات التي انسحبت منها إسرائيل، ضمن خطة فك الارتباط، وتحديدًا مستوطنات شمال الضفة الغربية.

ووفق صحيفة (يسرائيل اليوم)، فقد وقعت على مشروع القانون عضو الكنيست شولي معلم من حزب (البيت اليهودي) ومعها عدد من أعضاء الائتلاف الحكومي.

 وكتب في تفسير مشروع القانون أنه "على الرغم من طرد السكان اليهود من شمال الضفة، لم يحدث أي تغيير في المنطقة التي تم إخلاؤها من حيث وضع الأرض والوجود العسكري هناك؛ لذلك من الضروري أن تبدأ عملية إعادة الوضع إلى سابقه، قبل خطة الانفصال، في شمال الضفة.

 ولهذا الغرض، يُقترح إلغاء الحظر المفروض على دخول المستوطنين إلى هذه المنطقة، والسماح بعودتهم إلى المستوطنات التي تم اقتلاعها.

وينص مشروع القانون أيضاً على أن "الغرض من خطة الانفصال في صيف عام 2005 كان التوصل إلى واقع أمني وسياسي واقتصادي وديموغرافي أفضل، لكن الواقع على الأرض أظهر أن الخطة أدت إلى نتيجة عكسية".

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