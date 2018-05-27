دولي

الشرطة الإسرائيلية ستُوصي بمحاكمة نتنياهو

الشرطة الإسرائيلية ستُوصي بمحاكمة نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس)، أنه من المتوقع، أن يتلقى المدعي العام، شاي نيتسان، في الشهر المقبل، ملف التحقيق الأول مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، المعروف بالملف رقم 1000، مع توصية بمقاضاته بشبهة تلقي الرشاوى.

وبحسب الصحيفة، فإنه من المتوقع أن يتضمن رأي المحامية ليئات بن آري، التي تترأس مكتب النيابة الخاص بالضرائب والاقتصاد، توصية بتوجيه الاتهام إلى نتنياهو، لكنه لم يتقرر بعد ما إذا كان سيتهم بتلقي الرشوة أو الاحتيال وخيانة الأمانة، وفي المقابل يجري استكمال التحقيقات المطلوبة في الملف.

وسيخضع نتنياهو للتحقيق مرة أخرى في الملف رقم (4000) (قضية بيزك - واللا) في 12 حزيران/ يونيو، ويمكن استدعاء زوجته سارة نتنياهو لاستجوابها في نفس الوقت.

وكان آخر استجواب للزوجين قد جرى قبل حوالي شهرين ونصف، ومن المتوقع أن تجري وحدة الشرطة الاقتصادية مواجهة بين الزوجين، وإفادة شاهد الدولة، والمقرب السابق منهما، نير حيفتس، الذي زود الشرطة برسائل نصية وتسجيلات تجرمهما بتهم تلقي الرشوة.

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