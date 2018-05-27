شهيدان باستهداف مدفعية الاحتلال لنقطة رصد للمقاومة شرقي رفح

رام الله - دنيا الوطناستُشهد مواطنان، صباح اليوم الأحد، جراء استهداف مدفعية الاحتلال لمنطقة شرقي رفح، جنوب قطاع غزة.وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهاد الشابين حسين سمير العمور (25 عامًا)، وعبد الحليم عبد الكريم الناقة (28 عاماً) جراء استهداف مدفعية الاحتلال لشرقي رفح.وقال موقع (0404) الإسرائيلي: هاجمت قواتنا نقطة مراقبة لحركة حماس في قطاع غزة، رداً على وضع عبوة ناسفة قرب السياج الأمني.وكانت طائرات الاحتلال، قصفت الليلة الماضية، موقع (الحشاشين) شمال غربي رفح، وموقع (عين جالوت) غرب خانيونس.