الطقس: انخفاض على درجات الحرارة والجو حار نسبيًا

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائما جزئياً وحاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة تكون الأجواء صافية إلى غائمة جزئياً ومعتدلة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما غداً فيكون الجوغائماً جزئياً إلى غائم وحاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، ويحتمل أن تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الثلاثاء، يكون الجوغائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.والأربعاء يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.